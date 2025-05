Próximo de marca pelo Corinthians, André Ramalho exalta melhora defensiva com Dorival

O zagueiro André Ramalho está perto de atingir uma importante marca com a camisa do Corinthians. Se entrar em campo nesta quarta-feira, na partida contra o Novorizontino, pela terceira fase da Copa do Brasil, o defensor irá completar 50 jogos com a camisa alvinegra.

Contratado no meio de 2024, o jogador ajudou o time a escapar do rebaixamento no ano passado. Nesta temporada, passou por altos e baixos e chegou a ir para o banco de reservas, mas retomou o espaço após a chegada do treinador Dorival Júnior. Neste período, marcou um gol em 49 compromissos, sendo 42 como titular.

"É um orgulho vestir essa camisa. Chegar a 50 jogos em menos de um ano, então, é muito significativo para mim. Até o ano passado, toda a minha carreira profissional tinha acontecido na Europa e eu nem tinha planos de voltar ao Brasil. Mas quando recebi a proposta do Corinthians, tudo mudou. É um dos maiores clubes não só do país, mas do mundo, com uma torcida apaixonada, diferente de qualquer outra e não pensei duas vezes. Desde então, fui muito bem recebido por todos e sempre procuro honrar as tradições do clube com muita dedicação e profissionalismo", afirmou o defensor.

"No ano passado, cheguei durante um momento complicado. A equipe não vinha tão bem no Brasileiro e, junto com todo o elenco, pude ajudar o time a reagir na reta final do Brasileiro. Neste ano, já tive a oportunidade de ser campeão paulista e de dar alegrias ao nosso torcedor, que sempre nos apoia de maneira incondicional", acrescentou.

O atleta acredita que o elenco do Corinthians está "absorvendo bem" as ideias de Dorival Júnior. Ele enxerga melhora no comportamento da equipe e destacou a evolução defensiva, setor mais criticado durante a era Ramón Díaz.

Desde a chegada do novo técnico, o zagueiro foi titular em cinco dos seis jogos disputados, contribuindo para que o Timão não sofresse gols em três deles.

"Estamos vivendo uma transição, que foi a troca de comando. O professor Dorival chegou e, aos poucos, está introduzindo as suas ideias e nosso grupo está conseguindo se adaptar bem. Acredito que o trabalho está sendo bem feito e nossa equipe tem demonstrado um bom equilíbrio tanto atrás como na frente. Nos seis jogos sob o comando dele, a gente ganhou quatro, empatou um e perdeu apenas um. Além disso, passamos três partidas sem sofrer gol e isso comprova a nossa evolução", comentou.

Nesta quarta-feira, o Corinthians joga pelo empate para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. O time venceu o duelo de ida contra o Novorizontino, por 1 a 0, e deu um passo importante rumo à classificação para a próxima fase do torneio. André Ramalho projetou o confronto decisivo.

"Como mencionei, nosso time está equilibrado e nós fizemos um bom jogo lá em Novo Horizonte. Só que a gente sabe que não tem nada ganho. O time deles tem muita qualidade e precisamos entrar com muita atenção do início ao fim para garantir a classificação. Nos nossos últimos dois jogos, não sofremos gol e vamos trabalhar pra isso acontecer novamente e passarmos para as oitavas", analisou.

O embate entre Corinthians e Novorizontino está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, na Neo Química Arena.