Pepê quer Porto ligado contra Palmeiras: 'perdi uma Copa do BR para eles'

Atualmente no Porto, o atacante Pepê quer máxima atenção no embate com o Palmeiras pelo Super Mundial. Isso porque o jogador sentiu na pele, na Copa do Brasil de 2020, a dificuldade de encarar o time de Abel Ferreira.

É uma equipe muito competitiva. O Abel, desde que chegou lá, implementou uma cultura muito forte, que vem conquistado muitos títulos [no Brasil]. Eu, particularmente, acabei perdendo para eles numa final da Copa do Brasil. Sei da dificuldade que é jogar contra eles, e sei do trabalho que eles têm feito. Temos de estar ligado ao máximo para conseguir fazer um grande jogo. Pepê, atacante do Porto, à Fifa

Pepê defendia o Grêmio quando encarou o Palmeiras na final da Copa do Brasil de 2020, e amargou o vice. Na ocasião, Abel Ferreira tinha poucos meses de trabalho no clube paulista e bateu o Tricolor gaúcho nos dois jogos da decisão.

Porto e Palmeiras se enfrentam logo na primeira rodada da fase de grupos do Super Mundial, no dia 15 de junho, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium. As equipes estão no Grupo A, assim como Al Ahly e Inter Miami.

O que mais Pepê falou

Busca pelo título do Super Mundial: "A gente joga no Porto, uma das maiores equipes do mundo, e todos os campeonatos em que a gente entra, a gente entra com o objetivo e com o foco de vencer, e no Mundial não vai ser diferente. A gente sabe das dificuldades, mas a gente tem que estar preparado e focado ao máximo e fazer o nosso melhor".

Enfrentar o Inter Miami de Messi: "Todos os jogos vão ser todos muito complicados. Temos de pensar passo a passo. A gente sabe que o nosso primeiro adversário é o Palmeiras, mas a gente também sabe que o Inter Miami é uma grande equipe, que tem o [Lionel] Messi, o [Luis] Suárez. Então a gente tem que trabalhar e se dedicar muito para tentarmos buscar grandes jogos".

Atmosfera do Super Mundial: "Espero muita festa. Eu vivi a última Copa América nos Estados Unidos e sei como é o povo sul-americano e como que eles enxergam o futebol, a paixão que eles têm. E poder ter o mundo todo numa Copa do Mundo de Clubes vai misturar muitas coisas, muitas culturas, muitas festas e espero que seja um grande espetáculo para todos"

Fã de basquete: 'Gosto bastante. Quando eu estava no Brasil conseguia acompanhar [os jogos], mas por causa do horário daqui [Portugal] é um pouco complicado. O jogador de quem mais gosto é o [Stephen] Curry. É um cara muito diferenciado e quem eu acho que [faz a diferença] no jogo e que [me] inspira bastante".