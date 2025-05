Paulinho participa de parte do treino, e Palmeiras segue preparação para jogo decisivo na Copa do Brasil

O Palmeiras seguiu, nesta terça-feira, a preparação para o jogo contra o Ceará, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. A novidade foi a presença de Paulinho, que participou de parte da movimentação comandada pelo técnico Abel Ferreira, na Academia de Futebol.

O camisa 10 do Verdão foi desfalque contra o Red Bull Bragantino. Ele cumpre um cronograma individualizado após seu retorno aos gramados. O clube trata o atleta com cautela a fim de tê-lo 100% para a disputa da Copa do Mundo de Clube, que tem início em junho.

Portanto, ainda é dúvida para o confronto contra o Ceará. Por outro lado, o atacante Vitor Roque, afastado por problemas pessoais, deve voltar a ficar à disposição, assim como o zagueiro Micael. O defensor recuperou-se de entorse no tornozelo esquerdo e treinou normalmente com o grupo.

Depois de ativação no centro de excelência, o elenco alviverde foi a campo, onde participou de atividades técnicas com ênfases específicas sob comando da comissão de Abel Ferreira.

Palmeiras e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira, em jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O Verdão tem a vantagem e joga pelo empate, já que venceu o primeiro duelo por 1 a 0, com gol de Gustavo Gómez.