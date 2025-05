Pablo Vegetti é o artilheiro do Campeonato Brasileiro desde sua estreia pelo Vasco em 2023

O Vasco derrotou o Fortaleza, no último sábado, por 3 a 0, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. Autor de dois gols, Pablo Vegetti é o artilheiro da competição desde sua estreia pelo Cruzmaltino.

Em 64 jogos disputados no Campeonato Brasileiro desde agosto de 2023, o argentino marcou 29 gols, sendo 11 deles de cabeça - líder no quesito. Vegetti é o jogador com mais grandes chances (48), finalizações (207), finalizações no alvo (77), finalizações de cabeça (130) e finalizações de cabeça no gol (35) no período.

O centroavante ainda lidera em ações na área rival (281), duelos ganhos (435) e duelos aéreos ganhos (286).

Ao todo, Pablo Vegetti disputou 101 jogos com a camisa do Vasco, marcou 50 gols e deu seis assistências. Em 2025, o argentino de 36 anos tem 17 bolas na rede e dois passes para gol. Além disso, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado de Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), com sete tentos cada.

Vasco volta a vencer e decisão na Copa do Brasil

Com o resultado sobre o Fortaleza, o Vasco encerrou uma sequência de nove jogos sem vitória por todas as competições, com seis derrotas e três empates no período. O Cruzmaltino subiu para a 13ª posição no Campeonato Brasileiro, com dez pontos conquistados.

Agora, a equipe do técnico Fernando Diniz volta a campo nesta terça-feira, às 19 horas (de Brasília), quando recebe o Operário-PR, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, em São Januário.

Após o empate no jogo de ida, no Estádio Germano Kruger, em 1 a 1, as duas equipes precisam vencer para garantir vaga nas oitavas de final da competição. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.