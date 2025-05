Onde vai passar Náutico x São Paulo pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo

O São Paulo visita o Náutico na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), nos Aflitos, no Recife, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Onde assistir? O confronto decisivo será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O São Paulo entra em campo com a vantagem do empate após a vitória por 2 a 1 no jogo de ida, no Morumbis. O Náutico precisa de uma vitória simples para levar a decisão para os pênaltis.

O Tricolor vem de um resultado positivo pelo Brasileirão. No último fim de semana, a equipe de Luis Zubeldía derrotou o Grêmio por 2 a 1, em casa.

Náutico quer surpreender jogando em casa. O Timbu emplacou duas vitórias consecutivas na Série C, incluindo uma goleada por 4 a 0 sobre o Ypiranga, e busca repetir a boa atuação para avançar.

Náutico x São Paulo -- Copa do Brasil 2025