O que o Flamengo precisa para acompanhar o Palmeiras? Colunistas opinam

Do que o Flamengo precisa para acompanhar o ritmo do Palmeiras, que abriu quatro pontos na liderança do Brasileirão, na temporada?

No UOL News Esporte, os colunistas Arnaldo Ribeiro e Renato Maurício Prado debateram as necessidades do Mengão no mercado do meio do ano.

Arnaldo: A questão é se o Flamengo terá grana

A grande questão para essa temporada em relação ao Flamengo é essa janela tão esperada. Qual o borderô que o Flamengo tem? Além da capacidade de escolha do Boto, quanto dinheiro o Flamengo tem para investir?

Se não tiver dinheiro, vai contratar outros Juninhos, com todo o respeito. Não vai contratar Vitor Roque, Alcaraz, não vai contratar esse tipo de jogador.

É uma questão de elenco. Eu não tenho a dimensão de qual será a janela do meio do ano no Flamengo. Se vai ser uma janela Botafogo ano passado ou se vai ser uma janela comum. A ver como será.

Arnaldo Ribeiro

RMP: Flamengo depende da janela do meio do ano

Tem uma coisa que faz toda a diferença nesse início de temporada. O Palmeiras fez uma janela que gastou mais de R$ 400 milhões. O Flamengo, por não ter dinheiro — por incrível que pareça, o Flamengo não tem dinheiro porque o Landim raspou as carvoeiras no final da sua gestão na tentativa alucinada de eleger o seu sucessor e se manter no poder —, o Flamengo gastou R$ 30 milhões, parte disso no Juninho, imagina.

Então, se você pegasse no final do ano passado, os elencos eram pau a pau e talvez até o do Flamengo com uma ligeira diferença a favor. Mas se você pega esse ano em que o Palmeiras trouxe Vitor Roque, Paulinho e trouxe uma porção de gente, o banco do Palmeiras é muito melhor. Atualmente, até o time titular do Palmeiras está melhor porque o Flamengo tem jogadores em muito má forma técnica no ataque, mas a janela fez toda diferença.

Na janela do meio do ano, se comprar bem, o Flamengo pode se equiparar ao Palmeiras ou até passar. Depende das contratações que o Boto vai fazer, isso é que me dá um certo calafrio.

Renato Maurício Prado

Assista ao vídeo:

