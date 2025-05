O que Corinthians, Palmeiras e São Paulo precisam fazer para avançarem na Copa do Brasil?

Os primeiros times classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil serão conhecidos nesta terça-feira. Cinco clubes paulistas seguem vivos na competição e buscam passar da terceira fase. São Paulo, Palmeiras e Corinthians precisam de apenas um empate em seus compromissos essa semana para avançarem no torneio. Já Santos e Red Bull Bragantino estão em situação mais complicada.

O primeiro time paulista a entrar em campo é o São Paulo. A equipe tricolor visita o Náutico, nesta terça-feira, no estádio dos Aflitos, a partir das 21h30. No confronto de ida, o São Paulo triunfou por 2 a 1, no MorumBis. Desse modo, os comandados de Luis Zubeldía precisam de um empate fora de casa. Caso o Náutico vença por um gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Na quarta-feira, às 21h30, o Corinthians recebe o Novorizontino, na Neo Química Arena. Um empate será suficiente para a equipe de Dorival Júnior avançar, uma vez que o time alvinegro superou o adversário na ida por 1 a 0, no estádio Jorge Ismael de Biasi.

Quem também atua em casa e com vantagem é o Palmeiras. Na quinta-feira, o time alviverde recebe o Ceará, no Allianz Parque, às 19h30. No duelo disputado no Castelão, o Palmeiras levou a melhor pelo placar de 1 a 0.

O Santos, por sua vez, está em situação mais delicada. O time santista decide a vaga fora de casa, na quinta, contra o CRB, no estádio Rei Pelé, às 21h30. As equipes empataram em 1 a 1 na ida, na Vila Belmiro. O Santos precisa da vitória longe de seus domínios. Novo empate leva o confronto para os pênaltis.

O outro clube paulista na competição, o Red Bull Bragantino, foi o único que perdeu na ida, ao ser superado pelo Criciúma por 1 a 0, no Heriberto Hülse, no Sul de Santa Catarina. O jogo de volta ocorre na quinta, às 21h30, no estádio Cícero de Souza Marques.