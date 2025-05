No grupo do Palmeiras no Mundial, Diogo Costa fala sobre objetivo do Porto: "Queremos vencer a final"

O Porto é o adversário do Palmeiras na estreia do Verdão no Mundial de Clubes no dia 15 de junho, domingo, às 18 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, nos EUA. Diogo Costa, goleiro da equipe portuguesa, falou sobre sua expectativa para a competição.

"Primeiro, queremos passar da fase de grupos e depois chegar à final. Claro que queremos vencer a final e ser campeões dessa competição. É isso que um clube como este almeja. É um prestígio enorme. Vamos mostrar a nossa cultura, assim como as outras 31 equipes. Estamos ansiosos para dar início a este torneio e, com certeza, apresentar a melhor imagem possível", disse Diogo Costa em entrevista à Fifa.

Após a estreia contra a equipe brasileira, o Porto encara o Inter Miami, de Lionel Messi, no dia 19 de junho, quinta-feira, às 16 horas, no Mercedes-Benz Stadium.

Por fim, o clube português encerra sua participação no grupo A diante do Al Ahly, do Egito, no dia 23 de junho, segunda-feira, às 22 horas, novamente no MetLife Stadium.

"Sendo um Mundial de Clubes, acho que essa é a grande graça do torneio. Vai ser interessante ver várias culturas inseridas no futebol. Cabe a nós nos prepararmos da melhor forma possível para conquistarmos vitórias. Eu acredito que o futebol tem essa capacidade, por meio de competições como essa, de unir diferentes religiões e culturas de diversos clubes e jogadores", acrescentou Diogo Costa.

Temporada do Porto

No último sábado, o Porto disputou sua partida final na temporada e venceu o Nacional por 3 a 0, pela 34ª rodada do Campeonato Português, no Estádio do Dragão. A equipe do técnico Martin Anselmi terminou a competição na 3ª posição, com 71 pontos somados.

Além disso, o Porto foi eliminado pela Roma nos playoffs da Liga Europa, após 4 a 3 no placar agregado. O clube português ainda caiu na quarta fase da Copa de Portugal, para o Moreirense (2 a 1), e na semifinal da Copa da Liga, diante do Sporting (1 a 0).