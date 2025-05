Murilo é decisivo em retorno após lesão e acirra disputa na zaga do Palmeiras

O zagueiro Murilo deu boa notícia à comissão técnica do Palmeiras ao retornar de lesão na coxa direita e tem chance de ampliar a sequência como titular nesta quinta-feira, contra o Ceará, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. O camisa 26 do Verdão começou jogando os dois últimos compromissos e marcou dois gols. Assim, acirra a disputa no setor defensivo palmeirense.

Murilo sofreu o problema na coxa direita no aquecimento do jogo contra o Corinthians, no dia 12 de abril. Na ocasião, ele começaria entre os titulares, mas foi substituído por Micael logo antes da bola rolar. Depois disso, ele desfalcou a equipe em quatro compromissos e voltou justamente no duelo de ida contra o Ceará, na Arena Castelão, que terminou com a vitória do Palmeiras por 1 a 0.

Neste compromisso, não saiu do banco de reservas, assim como no jogo seguinte, vitória contra o Vasco (1 a 0), pelo Brasileirão. Ele voltou a ter chance diante do Cerro Porteño, pela Libertadores, no dia 7 de maio, entrando no lugar de Bruno Fuchs, que estava amarelado. Na sequência, ficou apenas na reserva na vitória sobre o São Paulo (1 a 0), no Brasileiro.

Murilo, enfim, voltou a ser titular no compromisso contra o Bolívar, pela quinta rodada da Libertadores, no dia 15. Ele foi o responsável por abrir o caminho da vitória palmeirense, por 2 a 0, com um gol de cabeça. No jogo seguinte, contra o Red Bull Bragantino, fez o gol de empate com um cabeceio. Posteriormente, o Verdão virou com Mauricio e venceu mais uma fora de casa, pela nona rodada do Brasileirão.

Nesta temporada, Murilo disputou 19 jogos, 18 como titular e marcou dois gols. Além dele, os outros zagueiros à disposição de Abel Ferreira são Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Micael e Naves. O primeiro é um dos titulares indiscutíveis e formou zaga com Fuchs na ausência de Murilo na maioria dos compromissos.

Micael sofreu uma entrose no tornozelo esquerdo pouco depois da lesão de Murilo e ainda não retornou aos gramados. O zagueiro começou a treinar com o elenco e pode ficar à disposição na "decisão" contra o Ceará, que acontece nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque.