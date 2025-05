MP faz operação contra jogador do Juventude por suspeita de manipulação

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) fez hoje uma operação para investigar o meia-atacante Ênio, do Juventude, além de outras pessoas suspeitas de terem participação em casos com manipulação de apostas esportivas.

A operação cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do jogador e também no Estádio Alfredo Jaconi.

A investigação aconteceu após a CBF repassar dois alertas durante o Brasileirão para um grande número de apostas envolvendo Ênio.

O jogador deveria receber dois cartões amarelos em dois jogos da Série A. O GAECO/MPRS pretende obter mais provas sobre distorções em apostas que prejudicaram centenas de pessoas para favorecer algumas.

Além disso, pessoas ligadas a Ênio, tanto no mês passado, quanto agora, estariam entre os apostadores dos cartões amarelos.

O Juventude já afastou o jogador — pela segunda vez, inclusive. Ele pode ser suspenso pelo STJD quando houver o compartilhamento das provas juntadas pelas autoridades policiais e pelo MP.

Operação Totonero

A Operação Totonero foi conduzida pelos promotores de Justiça Rodolfo Grezzana, de Caxias do Sul, e Manoel Figueiredo Antunes, coordenador do 5º Núcleo Regional do GAECO - Serra.

De acordo com eles, foram dadas ordens judiciais para localizar documentos, mídias, celular, entre outros materiais pertencentes a Ênio.

Foram cumpridos dois mandados de busca, um na casa de Ênio e outro no Estádio Alfredo Jaconi, no armário de uso pessoal do jogador.

Em nota oficial, o Juventude informou ter conhecimento da operação do GAECO. O clube disse que "colaborou fornecendo os acessos necessários para ação tanto no estádio Alfredo Jaconi quanto no CT do Clube".

Nota oficial do Juventude

"O Esporte Clube Juventude informa que tomou conhecimento, na manhã desta terça-feira (20) e colaborou fornecendo os acessos necessários para ação do GAECO/MPRS, tanto no estádio Alfredo Jaconi quanto no CT do Clube.