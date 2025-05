Medo do Messi? Rival do Palmeiras no Mundial, Inter Miami vive péssima fase

Às vésperas do Super Mundial, o Inter Miami (EUA), que está no grupo do Palmeiras, vive um dos piores momentos entre todos os clubes que participarão da competição. Na Live do Palmeiras, Julio Gomes deu detalhes da crise que ameaça até o técnico Javier Mascherano.

Além do Inter Miami de Messi e Suárez, o Palmeiras tem como adversários no Grupo A do Super Mundial o Al Ahly (EGI) e o Porto (POR).

O Inter Miami é muito fraco. Não é pouca coisa, é muito fraco. Possivelmente os times da Tunísia, do Egito, de lugares que a gente respeita menos, certamente serão mais fortes que o Inter Miami, ainda que tenha o Messi e o Suárez.

O time está sendo detonado [pela imprensa local]. O principal alvo é o técnico: Javier Mascherano, que está em sua primeira experiência. A pressão está muito grande. [...] É incrível a quantidade de memes e pedidos nas redes sociais pela saída do Mascherano. Então é esse o momento que vive o adversário do Palmeiras.

Julio Gomes

