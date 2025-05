Mauro Júnior conquista o Campeonato Holandês pela terceira vez e faz história com o PSV

Épico, incrível, inesquecível! São muitos os adjetivos que podem definir uma das reações mais espetaculares da história recente do Campeonato Holandês. E que teve Mauro Júnior como uma das peças-chave do elenco. O PSV confirmou o bicampeonato holandês em grande estilo ao vencer o Sparta Rotterdam, por 3 a 1, no último domingo, na última rodada do torneio.

Uma taça que muitos já consideravam nas mãos do arquirrival Ajax, especialmente após a derrota por 2 a 0 no clássico, que fez com que a distância entre os dois fosse ampliada para nove pontos a apenas sete rodadas para o fim da competição. Mas os Camponeses mostraram que, no futebol, nada está decidido até o fim.

Com personalidade, talento e entrega, Mauro Júnior foi essencial na arrancada perfeita do time: sete vitórias em sete jogos, e 21 pontos somados na reta final. O Ajax, por outro lado, conquistou apenas cinco nos últimos cinco duelos e foi ultrapassado na penúltima rodada. Com isso, o PSV fechou a competição com 79 pontos, um a mais do que o rival, e ergueu sua 26ª taça da Eredivisie em um desfecho que entra para a história e fica para sempre na memória dos torcedores e do elenco.

"Foi uma conquista épica, inacreditável! Quase todos já davam como certo o título do Ajax, mas a gente acreditou até o fim. Com muito trabalho, união e confiança, fizemos a nossa parte. Esse grupo merece demais. Feliz demais por ter ajudado dentro de campo e de poder estar celebrando mais esse título com a torcida do PSV. Comemoramos muito nos últimos dias. É algo que vai ficar marcado para sempre na minha carreira", comemorou Mauro Júnior.

O brasileiro foi peça importante na campanha do PSV, que voltou a atingir o bicampeonato de forma consecutiva pela primeira vez desde as temporadas 2014/15 e 2015/16. O camisa 17 participou de 25 jogos, sendo 23 deles como titular, e contribuiu com seis assistências, duas delas na reta final: uma na antepenúltima rodada, que determinou a vitória por 3 a 2, de virada, sobre o terceiro colocado Feyenoord, depois de estar perdendo por 2 a 0. E a outra no penúltimo jogo, na goleada de 4 a 1 contra o Heracles, justamente quando o time assumiu a liderança.

Além disso, agora com três títulos holandeses, Mauro Júnior já é o segundo brasileiro que mais vezes venceu a Eredivisie, ao lado de David Neres, Alex, Leandro Bonfim e Romário. À frente deles, apenas o ex-goleiro Gomes, com quatro.

"O PSV é minha casa. Já são mais de 160 jogos com essa camisa e isso me enche de orgulho. Ter renovado o meu contrato, há poucas semanas, foi uma escolha de coração porque eu me sinto muito bem aqui e quero continuar fazendo história. E que venham mais títulos, porque a gente ainda tem muita coisa bonita para conquistar juntos", completou.

Em sua sétima temporada pelo clube, Mauro Júnior já marcou oito gols, distribuiu 20 assistências e levantou sete taças em 163 partidas com o time principal, marca que o coloca como o segundo brasileiro com mais jogos pelo clube, atrás apenas do ex-goleiro Gomes, que disputou 182 partidas. Em breve, o meio-campista deve se tornar o atleta nascido no Brasil com mais atuações pelos Camponeses.