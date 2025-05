Luis Zubeldía, do São Paulo, recebe suspensão do STJD por 'reclamação desrespeitosa'

O técnico Luis Zubeldía, do São Paulo, recebeu uma punição de duas partidas de suspensão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O julgamento foi realizado na última segunda-feira. O treinador foi expulso na partida diante do Atlético-MG, no dia 6 de abril. O jogo, que terminou empatado em 0 a 0, no Mineirão, foi válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A punição ao comandante são-paulino ocorreu por "reclamação desrespeitosa". A decisão ainda cabe recurso ao Pleno do tribunal.

Aos 44 minutos do primeiro tempo daquela partida, o zagueiro Lyanco fez uma falta em Ferraresi. Zubeldía protestou, pedindo o segundo cartão amarelo para o jogador adversário. Nesse momento, o treinador argentino levou o primeiro cartão amarelo. Luis Zubeldía continuou reclamando em direção ao árbitro Ramon Abatti Abel, recebeu o segundo amarelo e, por consequência, o vermelho.

Na súmula da partida, o juiz relatou ainda que Luis Zubeldía entrou no gramado e precisou ser contido por alguns atletas do São Paulo.

A Procuradoria do STJD denunciou Zubeldía por reclamação desrespeitosa no artigo 258, inciso II, e por invadir o campo, no artigo 258-B, ambos do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva).

Já o atacante Calleri não foi punido no julgamento. A Procuradoria retirou a denúncia. Aos 36 minutos do segundo tempo, Calleri recebeu o cartão vermelho após cometer falta em Junior Alonso. O centroavante disputou a bola pelo alto e acertou o cotovelo no rosto do zagueiro atleticano. O atacante do São Paulo recebeu o cartão amarelo, mas o lance foi revisado pelo VAR, e o camisa nove foi expulso na ocasião.