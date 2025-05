Ex-zagueiro Lúcio surge com corpo enfaixado após grave acidente doméstico

Do UOL, em São Paulo

O ex-zagueiro Lúcio, hospitalizado na UTI desde quinta-feira passada após sofrer um acidente doméstico com uma lareira ecológica que resultou em uma série de queimaduras, apareceu pela primeira vez desde o episódio. Ele foi fotografado com diversas partes do corpo enfaixadas.

O que aconteceu

O ex-jogador publicou em seu Instagram uma foto em que aparece repleto de curativos, desde a cabeça até as pernas. Ele ainda legendou a foto com o primeiro versículo do Salmo 46, que diz: "Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia".

Marília Scarton Forgiarini, esposa de Lúcio, aparece na imagem dando as mãos ao marido, que está de costas. Eles estão no Hospital Brasília — o quadro é estável.

O UOL apurou que o ex-zagueiro foi ferido principalmente no rosto, nos dois braços, nas mãos e nas pernas. Os detalhes envolvendo o acidente não foram revelados.

Aos 47 anos, Lúcio está aposentado desde 2020 após passagem pelo Brasiliense. Pentacampeão pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002, ele passou por grandes clubes europeus como Inter de Milão, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen. No Brasil, defendeu times como São Paulo, Palmeiras e Inter.