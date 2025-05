Lúcio continua tratamento contra queimaduras na UTI e divulga imagens com corpo enfaixado

O ex-zagueiro Lúcio, pentacampeão pela seleção brasileira em 2002, apareceu nesta terça-feira em uma publicação nas redes sociais com parte do corpo enfaixado. Ele está internado no Hospital Brasília desde a última sexta-feira, após sofrer queimaduras em um acidente doméstico.

O ex-atleta está consciente e estável, mas ainda não há previsão de alta e ele continua o tratamento na UTI. O incidente teria sido causado pela explosão de uma lareira ecológica, que resultou em queimaduras em 18% do corpo, conforme informado pelo hospital.

"Em respeito aos amigos, fãs e à imprensa, informamos que o ex-jogador Lúcio sofreu um acidente doméstico recente, que resultou em queimaduras no corpo. Ele está estável, consciente e recebendo todos os cuidados médicos necessários. As lesões estão sendo tratadas com atenção especializada, e seu quadro clínico evolui de forma positiva", diz o comunicado publicado nas redes sociais de Lúcio à época do ocorrido.

Aos 47 anos, Lúcio encerrou sua carreira profissional em 2020, tendo se destacado por clubes como a Inter de Milão, da Itália, além de Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, ambos da Alemanha.

No Brasil, defendeu o Gama e o Internacional antes de se transferir para a Europa. No retorno ao país, passou por São Paulo, Palmeiras, voltou ao Gama e encerrou a carreira no Brasiliense. Durante esse período, também atuou no futebol indiano.

Pela seleção brasileira, além de conquistar a Copa do Mundo de 2002, Lúcio foi titular na Copa de 2006 e capitão na Copa de 2010. Somando clubes e seleção, foram 787 jogos e 54 gols ao longo da carreira.