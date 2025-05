Homem que matou palmeirense com garrafada é condenado a 14 anos de prisão

Jonathan Messias Santos da Silva foi condenado a 14 anos de prisão pela morte de Gabriela Anelli. A torcedora do Palmeiras morreu aos 23 anos após levar uma garrafada antes de um jogo contra o Flamengo em julho de 2023.

O julgamento liderado pela juíza Isadora Botti Beraldo Moro começou na segunda-feira e terminou na tarde de hoje com a decisão do júri popular. Quatro votos reconheceram o homicídio com dolo eventual — quando não há intenção mas se assume o risco de matar — e seus qualificantes, já que os estilhaços atingiram o braço de outro homem.

Embora Jonathan tenha confessado que atirou a garrafa de vidro durante seu depoimento, a defesa argumentava a impossibilidade de reconhecer que o mesmo material atingiu Gabriela.

"Não saí de casa para matar ninguém", disse Jonathan.

Na acusação, o Ministério Público alegou não haver dúvidas sobre a autoria. Além do reconhecimento facial, o MP usou drone, scanner e até a mesma placa de metal que separava as torcidas no dia que revisitou a cena do crime.

A juíza Isadora determinou que o réu confessou a principal parte dos fatos, já que Jonathan admitiu o arremesso da garrafa e viu que ela estourou na direção dos torcedores do Palmeiras. A pena poderia chegar aos 30 anos, segundo prevê a lei brasileira, mas foi diminuída pela magistrada, porque o homem é réu primário, tem bons antecedentes e reconheceu o crime.

O crime

Em julho de 2023, Gabriela foi atingida no lado de fora do Allianz Parque, depois de que o portão que separava as torcidas de Flamengo e Palmeiras foi aberto.

Do lado rubro-negro, veio a garrafada. Os estilhaços atingiram o pescoço da torcedora. Gabriela morreu dois dias depois.

O acusado de ter arremessado a garrafa é Jonathan Messias Santos da Silva e foi identificado com ajuda de reconhecimento facial.