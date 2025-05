Jogo do Grêmio hoje (20) na Copa do Brasil: veja onde assistir ao vivo

O Grêmio recebe o CSA na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil.

Onde assistir? Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Os visitantes têm a vantagem do empate após ter vencido o confronto de ida por 3 a 2. O Grêmio precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar às oitavas de final no tempo normal. Uma vitória simples do Tricolor leva a decisão para os pênaltis.

A equipe gaúcha amarga uma sequência de quatro jogos sem vitória. Os comandados de Mano Menezes foram derrotados pelo São Paulo no fim de semana.

O CSA vem de um empate sem gols com a Tombense pela Série C. Os alagoanos pouparam os titulares pensando no mata-mata.

Grêmio x CSA -- Copa do Brasil 2025