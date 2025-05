Jailton Malhadinho explica plano ambicioso com desafio a Ankalaev: "Campeão duplo"

Na última quinta-feira (15), o peso-pesado brasileiro Jailton Almeida surpreendeu os fãs de MMA ao se colocar à disposição do UFC para desafiar o campeão meio-pesado (93 kg) Magomed Ankalaev pelo título da categoria. E ao que parece, os planos de 'Malhadinho' para o futuro não se limitam a uma possível volta à divisão até 93 kg para competir pelo cinturão.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Jailton Malhadinho expôs um ambicioso - ainda que improvável - planejamento de carreira. Nele, o baiano - 6º colocado no ranking peso-pesado do Ultimate - destronaria Ankalaev para ficar com o cinturão meio-pesado e subiria novamente para a divisão de cima a fim de tentar a conquista de um segundo título, se juntando a um seleto grupo de campeões duplos da organização.

"Na verdade, é um sonho - o (Alex) Poatan tem, a Amanda Nunes tem também - de se tornar duplo campeão. Eu abriria mão do cinturão (meio-pesado) para poder lutar contra Tom Aspinall ou Jon Jones na categoria de cima. Não custa nada tentar (convencer o UFC)", propôs o baiano.

Jogo do russo já estudado

Até o momento, Ankalaev ainda não respondeu ao desafio de Malhadinho. O russo vinha reclamando da falta de um desafiante para sua primeira defesa de título, alegando que Alex Poatan e Jiri Prochazka haviam recusado enfrentá-lo. Caso o UFC, de fato, se interesse em casar o confronto entre o campeão meio-pesado e o peso-pesado baiano, o atleta da equipe 'Galpão da Luta' já tem mapeado o jogo do seu potencial rival.

"Casa bem (o jogo). Sempre assisti as lutas do Ankalaev. Ele é um cara que vai reduzindo o gás com o passar dos rounds, o gás dele vai caindo. E é um cara que toma muito chute. Na luta dele contra (Jan) Blachowicz, ele tomou tanto chute que quase desistiu da luta, começou a mancar. Então, é um cara que não tem muito gás, mas não é um cara besta, obviamente, não é a toa que ele é o campeão. Mas é um cara um pouco limitado. Não é aquele terror da divisão", analiso Malhadinho, que garante conseguir abaixar de peso em seis semanas.

Contratado pelo Ultimate via 'Contender Series', Jailton Malhadinho estreou no principal evento de MMA do mundo na divisão dos meio-pesados, com uma vitória sobre o compatriota Danilo Marques. Na sequência, entretanto, o baiano subiu para os pesos-pesados, onde se mantém até hoje, com um retrospecto de sete vitórias e apenas uma derrota, que o levaram ao top 6 da categoria.

