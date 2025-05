Hugo Calderano e Bruna Takahashi vencem novamente no Mundial de tênis de mesa

Hugo Calderano e Bruna Takahashi seguem com um grande desempenho na disputa da chave individual do Campeonato Mundial de tênis de mesa, disputado em Doha, no Catar. Ambos passaram por mais um desafio nesta terça-feira.

Sem dar chances para o adversário, Calderano venceu o tunisiano Wassim Essid por 4 a 0. As parciais não deixaram dúvidas sobre a superioridade do brasileiro: 11/5, 11/3, 11/5 e 11/4.

O resultado positivo coloca Calderano na terceira fase do Campeonato Mundial. O próximo adversário será o cazaque Kirill Gerassimenko, número 59 do ranking.

No feminino, Bruna Takahashi bateu a norte-americana Sally Moyland por 4 a 2. Agora, a brasileira irá disputar as quartas de final da competição.

Resultados negativos

O dia não reservou somente alegria para os representantes brasileiros. Laura Watanabe não teve chances diante da chinesa Wang Manyu, número 2 do mundo, e acabou eliminada por 4 a 0.

Nas duplas mistas, Guilherme Teodoro e Giulia Takahashi lutaram, mas caíram diante de Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem, de Hong Kong, por 3 a 1.