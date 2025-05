Héctor se vê mais confiante e mira 1º gol pelo Corinthians na Arena: "Cedo ou tarde, virá"

O atacante Héctor Hernández foi o protagonista da vitória do Corinthians sobre o Novorizontino, por 1 a 0, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Na véspera da partida decisiva do confronto, o jogador se vê mais confiante e mira o primeiro gol na Neo Química Arena, diante da torcida alvinegra.

Héctor disse em entrevista à TV do clube que o gol no primeiro encontro com o Tigre lhe ajudou a readquirir confiança. Ele vinha tendo poucas oportunidades no clube.

"Para mim, pessoalmente, foi muito importante porque me ajudou a ter confiança, que eu vinha de um tempo sem jogar. Foi uma partida que estive bem, uma sensação boa. Tivemos a oportunidade de ganhar, não sofremos gols e levamos a vitória de lá", afirmou o espanhol, que projetou o duelo desta quarta-feira.

"Agora, aqui em casa, temos que 'matar' o jogo desde o início. Temos que ser competitivos. Não vai ser fácil. Eles são uma equipe forte e nós temos que começar o jogo bem agressivos e convencidos de ganhar", comentou.

Fala, Héctor! ?????? O atacante do Timão e autor do gol da partida de ida falou sobre a expectativa do jogo de amanhã, que vale vaga para a próxima fase na Copa do Brasil! ??? Assista completo na Corinthians TV ?? https://t.co/xa90majXkt#VaiCorinthians pic.twitter.com/3LPti1czsn ? Corinthians (@Corinthians) May 20, 2025

O centroavante ainda não balançou as redes no estádio do Corinthians e sonha com o momento. Em 21 partidas pela equipe até aqui, ele anotou dois tentos, ambos fora de casa. Héctor acredita que o gol no palco alvinegro virá no momento certo.

"Tenho muita vontade de fazer meu primeiro gol na Neo Química Arena, com a torcida, com toda a gente. Tenho certeza de que, cedo ou tarde, chegará", finalizou.

O embate entre Corinthians e Novorizontino está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, na Neo Química Arena, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.

O Timão está em vantagem no confronto por ter vencido o primeiro embate por 1 a 0, no interior paulista, e precisa de um simples empate em casa para avançar às oitavas. Uma derrota por um gol de diferença leva o duelo para os pênaltis. Já um revés por dois ou mais tentos elimina o clube do Parque São Jorge.