Héctor Hernández quer Corinthians forte contra Novorizontino na Copa do Brasil: 'Matar o jogo'

Autor do gol que determinou a vitória de 1 a 0 sobre o Novorizontino no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o atacante Héctor Hernández disse que o Corinthians precisa fazer valer o mando de campo no confronto de volta, marcado para esta quarta, para garantir uma classificação sem sustos.

"Dentro de casa temos que matar o jogo desde o início. Precisamos ser agressivos e competitivos. Não vai ser fácil, mas vamos tentar", afirmou o jogador.

Feliz por ter balançado a rede em Novo Horizonte, o atleta comentou sobre a emoção de marcar um gol com a camisa do Corinthians e disse estar mais à vontade.

"Para mim foi muito importante porque me ajudou a ter mais confiança. Eu vinha um tempo sem jogar e foi um confronto em que atuei bem. Foi uma sensação muito boa (ter sido o protagonista da vitória em Novo Horizonte).

O jogador espanhol mira agora o seu primeiro gol atuando na Neo Química Arena. "Tenho muita vontade de marcar no nosso estádio e sentir a força da torcida. Tenho certeza de que cedo ou tarde, chegará", afirmou.

Dorival Júnior concluiu a preparação para o jogo com o Novorizontino nesta terça. Após um vídeo de instruções táticas, o elenco foi para o campo a fim de fazer um exercício tático. O treinador também deu ênfase às jogadas de bola parada a fim de tentar surpreender o adversário.