Grêmio empata em casa com o CSA e cai na terceira fase da Copa do Brasil

Nesta terça-feira, na Arena do Grêmio, o Grêmio empatou com o CSA em 0 a 0 e deixou precocemente o mata-mata da Copa do Brasil, na terceira fase. O Imortal Tricolor perdeu de 3 a 2 do CSA em Maceió (AL), em um jogo movimentado, e não conseguiu reverter a desvantagem em Porto Alegre (RS).

Desta forma, o CSA avança às oitavas da Copa do Brasil e espera sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para conhecer o seu próximo adversário.

O Grêmio de Mano Menezes, por sua vez, pentacampeão da competição, segue em fase instável e, agora, volta suas atenções ao Brasileirão. A equipe chegou ao quinto confronto consecutivo sem saber o que é vencer na temporada. Além da competição nacional, os gaúchos ainda estão na disputa da Copa Sul-Americana.

O Grêmio volta aos gramados no domingo para enfrentar, às 11h (de Brasília), o Bahia, na Arena do Grêmio, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Já o CSA, às 17h do sábado, recebe o Confiança, pela sétima rodada da Série C do Brasileirão, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

GABRIEL FÉLIX! ? Atuação bem importante do goleiro do CSA! Nada de gol na Arena! ???#CopaBetanoDoBrasil pic.twitter.com/lDbFmQzHYj ? Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) May 21, 2025

No primeiro tempo, o Grêmio foi dominante, controlando a posse e criando as principais oportunidades. Cristian Olivera e Braithwaite chegaram cara a cara com o goleiro, mas pararam em Gabriel Félix. Marlon quase marcou em chute de fora da área, e Monsalve acertou a trave no fim. O CSA se defendeu bem e assustou uma vez com Tiago Marques, que pediu pênalti após disputa com Monsalve.

Na segunda etapa, o Grêmio manteve a pressão e seguiu acumulando chances. Braithwaite e Arezo finalizaram com perigo, mas Gabriel Félix salvou novamente. Ronald e Amuzu também tentaram, mas faltou precisão. O CSA pouco atacou e se concentrou na defesa, conseguindo segurar o empate que garantiu sua classificação.

Aos 43 minutos, o Grêmio chegou a balançar as redes com Aravena, após escanteio pela esquerda. Porém, Matheus Delgado Candançan, árbitro do duelo, viu falta de Kannemann e impediu o tento gremista. Arezo, por reclamação acintosa, foi expulso.