'Esperava pena maior', diz pai de palmeirense após prisão de flamenguista

Após condenação por 14 anos de torcedor do Flamengo que assassinou Gabriela Anelli, em julho de 2023, durante briga de torcidas, os pais da palmeirense disseram que "esperavam uma pena maior".

O que aconteceu

Ettore Amarchiano Neto, pai de Gabriela, disse que esperava pena total de 32 anos, mas está satisfeito com os 14 declarados pela justiça. A torcedora do Palmeiras morreu após levar garrafada de Jonathan Messias Santos da Silva, antes de confronto do alviverde contra o Flamengo, no Allianz Parque.

A princípio a gente fica até apreensivo de não ter uma condenação. Depois de tudo que foi visto, que foi falado aqui, tinha 100% de certeza que foi ele (Jonathan da Silva). E referente a condenação a 14 anos de inclusão, eu esperava uma pena maior. Quem vive a prisão perpétua somos nós. A gente vai visitar a nossa filha no caixão, a família dele vai visitar ele na cadeia, e daqui uns 5, 6 anos sai, mas está bom, está ótimo. Ettore Neto

"A gente vive um câncer na alma, eterno", disse Dilcilene Prado Anelli, mãe da jovem. "A mãe dele está chorando lá, mas ela pode visitar a sua família".

"No dia que aconteceu, eu pensava na minha cabeça: 'Isso aí não vai dar em nada'", lembrou o pai. "Eu acho que 14 anos ficou de bom tamanho, se cumprisse a pena total, a gente sabe que não vai cumprir, mas foi feita a justiça".