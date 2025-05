Final de várzea em Londres tem G. Jesus x Martinelli versão sangue e raiz

A primeira partida da várzea brasileira disputada na Inglaterra, em pleno Emirates Stadium, ficou marcada por uma coincidência de deixar qualquer roteirista com inveja. Dentre tantos "sósias" do Arsenal espalhados por São Paulo, quis o destino que ambos os finalistas da Copa OMO Varzenal tivessem relações com dois brasileiros do clube londrino.

O que aconteceu

O campeão Arsenal de Guarulhos é da mesma comunidade em que Martinelli nasceu. O atacante de 23 anos passou seus primeiros anos de vida morando nos arredores do Bela Vista, na região metropolitana da capital paulista, antes de se mudar para Itu e, posteriormente, atrair o interesse do gigante inglês.

O próprio Martinelli foi à arquibancada assistir ao time de suas raízes conquistar o título no Emirates. O jogador, que havia atuado no mesmo estádio menos de 24h antes, mandou mensagem ao elenco antes de a bola rolar e, durante a partida, apareceu pessoalmente para prestigiar o evento. Após o apito final, ele foi ao gramado, cumprimentou os representantes de Guarulhos pela vitória e tirou fotos.

Gabriel Martinelli posa com Gui Marques, autor do 2º gol do Arsenal de Guarulhos na final da Copa OMO Varzenal, no Emirates Stadium Imagem: Reprodução/Instagram/arsenal_guarulhos

O primo de Martinelli é amigo próximo meu. Mandamos vídeo e camisa para ele, até Martinelli desacreditou: 'Será que isso é verdade [jogo de várzea no Emirates]? Porque é difícil'.... Ele nos ligou por chamada de vídeo, deu apoio. Martinelli morou próximo da comunidade, na região do Bela Vista, até os oito anos, e depois foi para Itu.

É uma coincidência que a gente nunca ia imaginar. Todos sabiam que tinha o Martinelli que jogava no Arsenal, mas nunca iam imaginar que poderia encontrar aqui o time de onde ele nasceu, o Arsenal de Guarulhos. Ele viu o que até ele não imaginava virando realidade. Garrafa, presidente do Arsenal de Guarulhos

Já Gabriel Jesus não foi, mas esteve representado no Arsenal Raiz por seu primo, Guibson Oliveira. O camisa 7 da equipe do Jaçanã não costuma se associar ao parente famoso, embora não se incomode com isso, mas ressaltou ao UOL que está sempre na torcida pelo ex-Palmeiras —fora de ação desde janeiro enquanto se recupera de grave lesão.

Não me incomoda, mas às vezes fica até chato porque ficam: 'Primo do Gabriel, primo do Gabriel'... Eu não costumo me vincular a isso, nas minhas redes tem só uma foto minha com ele, mas estou sempre torcendo. Não trocamos muita ideia atualmente porque não temos muito contato pela distância, mas sempre reajo com o irmão dele no Instagram, a irmã e as sobrinhas dele fazem unha no salão da minha mãe. Guibson Oliveira, atacante do Arsenal Raiz e primo de Gabriel Jesus

Jesus, inclusive, foi representado duplamente porque também contou com um "sósia" em campo: Alanzinho. O volante do Arsenal Raiz, que se parece com o atacante do anfitrião londrino, carrega o apelido desde que Gabriel estourou no Palmeiras e já chegou até a gravar como sósia da estrela.

Alanzinho, do Arsenal Raiz Imagem: Reprodução/Instagram

Por onde passei, todos me comparavam com ele e ficou até hoje. Começou quando Gabriel Jesus explodiu no Palmeiras. Quando eu estava no profissional do União Mogi, teve um cara que me chamou para ser sósia. Fiquei pensando uns dias, achei que seria uma boa: 'Vai que gravo um vídeo, estoura e de repente posso mudar a vida da minha família'. Fiz, mas não quis seguir nessa carreira de sósia. Alan Guedes, volante do Arsenal Raiz e ex-sósia de Gabriel Jesus

Experiência completa

Os atletas vivenciaram todas as etapas de um dia de jogo no Emirates. Os dois times chegaram de ônibus e se revezaram no vestiário do Arsenal, para ambos desfrutarem da estrutura principal, enquanto se preparavam para o momento tão aguardado.

Os jogadores também ganharam do anfitrião inglês camisas personalizadas com seus nomes. O Arsenal Raiz usou o uniforme principal branco e vermelho, que já traz as cores tradicionais da equipe do Jacanã, enquanto o Arsenal de Guarulhos vestiu o modelo preto, alternativo. O duelo de várzea em Londres foi apitado pelo brasileiro Willians Rocha.

O jogo foi equilibrado e permaneceu com o placar zerado até a reta final do primeiro tempo, quando o Guarulhos deslanchou. Ronaldo Henrique roubou a bola, ajeitou para o pé direito e bateu colocado. Na última jogada antes do intervalo, Gui Marques anotou um golaço para ampliar.

Taça da Copa OMO Varzenal Imagem: Renatinho Borges

O time administrou a vantagem, fez o terceiro na etapa final com o capitão Jeremias e conquistou a taça internacional. Os campeões tiveram campanha invicta e passaram ilesos pelo campeonato: 10 a 0 nas quartas, 3 a 0 na semi e mesmo placar na grande final no Emirates.

Os elencos ainda conheceram duas lendas do Arsenal: o pentacampeão Gilberto Silva e Ian Wright, segundo maior artilheiro do Arsenal. A presença do ex-seleção emocionou os jogadores, que aproveitaram para tietá-lo após a partida. Para completar, o goleiro do Guarulhos, Gustavo Silva, chorou na entrevista coletiva ao lado dos ídolos do Arsenal quando relatou o sentimento de disputar um jogo de várzea no icônico estádio londrino.

Eu nunca imaginei que estaria aqui, que jogaria aqui. Tive uma perda na minha família de uma pessoa, achava que isso era só uma diversão, que não era uma profissão. Mas mais uma vez pude mostrar que isso que me dedico tanto é, sim, algo de muito valor. Nunca tratei como diversão, sempre foi de coração, sentimento, e também um sonho. E se não realizei de uma forma [como profissional], estou realizando de outra. Gustavo Silva, goleiro do Arsenal de Guarulhos

*O repórter viaja a convite da Unilever