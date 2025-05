Flamengo x Botafogo-PB: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

O Flamengo recebe o Botafogo-PB na noite desta quarta-feira para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Rubro-Negro, atual campeão, busca vaga nas oitavas de final a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Onde Assistir

O duelo entre Flamengo e Botafogo-PB terá transmissão ao vivo da plataforma Amazon Prime Video.

O jogo de ida terminou com vitória rubro-negra por 1 a 0. Assim, o Flamengo entra em campo com a vantagem do empate para avançar à próxima fase. Ao Botafogo-PB, resta vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar. Já em caso de vitória por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis.

Vice-líder do Campeonato Brasileiro e com um duelo contra o líder Palmeiras no próximo domingo, o técnico Filipe Luis deve escalar uma equipe alternativa. Gerson e Arrascaeta, que não entraram em campo no recente empate contra o Botafogo, devem ser os únicos titulares entre os onze iniciais.

Já a equipe paraibana segue fazendo uma temporada irregular. A falta de resultados levou à demissão do técnico Antônio Carlos Zago, substituído por Márcio Fernandes. Desde o revés no jogo de ida, o time acumulou duas derrotas e um empate pela Série C. Com apenas uma vitória em seis rodadas, a equipe aparece no 15º lugar da Terceira Divisão.

Apesar do favoritismo do Flamengo, o Botafogo-PB se apega ao feito realizado há 45 anos, quando surpreendeu o time dos ídolos Zico e Júnior ao vencer por 2 a 1, em pleno Maracanã. As duas equipes já se enfrentaram em seis ocasiões, com uma vitória paraibana, quatro do Flamengo e um empate.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO X BOTAFOGO-PB







Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Quarta-feira, 21 de maio de 2025



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR-Fifa) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)



VAR: Caio Max Augusto Vieira (PR)

FLAMENGO: Matheus Cunha, Varela, Danilo, João Victor e Ayrton Lucas; Evertton Araujo, Gerson e Arrascaeta; Matheus Gonçalves, Juninho e Michael



Técnico: Filipe Luis

BOTAFOGO-PB: Michael Fracaro, Lucas Lopes, Reniê, Wendel Lomar e Evandro; Gama, Thallyson e Guilherme Santos; Silvinho, Rodrigo Alves e Denilson



Técnico: Márcio Fernandes