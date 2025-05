Filipe Luís vê assédio da Europa afetar rendimento de Wesley no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Uma ascensão meteórica, com titularidade no Flamengo e convocação para a seleção brasileira. Wesley viveu um 2024 mágico, mas as grandes atuações do ano passado não têm se repetido, e o diagnóstico do técnico Filipe Luís é o de que o forte assédio da Europa tem afetado o rendimento do lateral-direito de 21 anos.

Todo jogador oscila durante um ano. Não existe o jogador que vai jogar sempre bem, ainda mais aqui, com 80 jogos, sem descanso e pressão absurda. Wesley tem 21 anos e é normal passar por momento de oscilação. É um menino que gosta de escutar e de treinar. Viveu um ano muito intenso no ano passado, foi convocado. Imagine como a cabeça dele não deve estar um turbilhão com o mercado europeu especulando o nome dele? Eu já gostei do jogo dele hoje (contra o Botafogo), mas quando a equipe toda baixa, todo mundo acaba baixando. Com o tempo, o Wesley vai retomar as boas atuações que ele vinha tendo.

Filipe Luís

Fla já recusou proposta, mas trabalha com venda no meio do ano

Desde o ano passado o Flamengo tem recebido propostas da Europa por Wesley. Todas foram recusadas, incluindo a mais tentadora, do Zenit, da Rússia, por cerca de 25 milhões de euros (quase R$ 159 milhões na cotação atual).

O Rubro-Negro acredita que consegue vendê-lo por algo entre 35 a 40 milhões de euros (R$ 222 milhões a R$ 254 milhões), mas ainda não recebeu nenhuma oferta nestes valores.

Em todo o caso, a diretoria conta com essa venda em seu orçamento. Justamente por isso, o mercado de laterais-direitos já tem sido analisado para uma eventual reposição na próxima janela de transferências.

Wesley e estafe têm preferência pela Premier League. Eles entendem que seu estilo de jogo encaixa mais no Campeonato Inglês.

Wesley está em pré-lista de Ancelotti

Mesmo vivendo um momento de oscilação, Wesley está na pré-lista de Carlo Ancelotti, o novo técnico da seleção brasileira. Além dele, outros cinco jogadores do Flamengo estão inclusos: Danilo, Léo Ortiz, Alex Sandro, Gerson e Pedro.

Wesley foi convocado pela primeira vez para a seleção principal este ano. Ele esteve nos jogos contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Diante dos colombianos entrou bem, aos 34 minutos do segundo tempo, na vitória por 2 a 1. Já contra os argentinos foi titular, mas acabou indo mal assim como toda a seleção, que foi goleada por 4 a 1.