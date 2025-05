Félix Torres ganha chance como lateral no Corinthians e dá nova alternativa a Dorival

Além da vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no último domingo, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o clássico marcou uma novidade na escalação do Corinthians. Sem Matheuzinho, desfalque de última hora por conta de um edema na coxa direita, Dorival Júnior optou por escalar Félix Torres improvisado na lateral direita.

O defensor, que chegou ao clube como zagueiro, teve uma atuação segura no setor e ajudou o Timão a sair de campo sem ser vazado. Com o rival afundado na zona de rebaixamento, o Corinthians conseguiu neutralizar os ataques santistas e ainda contou com um gol de Yuri Alberto para garantir os três pontos.

A escolha por Félix Torres na lateral foi influenciada também pelo desgaste físico de Léo Mana, que voltou a atuar recentemente e enfrentou uma sequência exigente de partidas. Assim, o treinador corinthiano viu no equatoriano uma alternativa viável, aproveitando sua força física e disciplina tática para segurar um adversário que aposta na velocidade pelas pontas, principalmente com Soteldo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

Com a boa atuação, Félix pode passar a ser uma opção recorrente no setor, ao menos enquanto Matheuzinho seguir em tratamento. A versatilidade do jogador se mostra valiosa em um elenco que, com o calendário apertado, precisa de alternativas pontuais para manter o rendimento.

"Depois de um bom tempo o Léo Mana voltou e fez uma partida desgastante. Iria enfrentar um adversário agudo, que vai para cima. Félix está treinando muito bem, estava merecendo essa chance. Fiquei feliz com a atuação dele, espero que continue nessa crescente. Ele pode crescer muito, mas já foi bem diferente do que vi na primeira apresentação dele", avaliou Dorival.

Após triunfar no Clássico Alvinegro, o Corinthians volta suas atenções à Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, a equipe recebe o Novorizontino, na Neo Química Arena, a partir das 21h30 (de Brasília). No primeiro embate entre ambas as equipes, o Timão venceu por 1 a 0 e leva a vantagem do empate para carimbar seu passaporte às oitavas do torneio.