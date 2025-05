Ex-Grêmio, Pepê analisa duelo entre Palmeiras e Porto no Mundial

Palmeiras e Porto irão protagonizar um dos duelos pelo grupo A do Mundial de Clubes. Pepê, cria da base do Grêmio, atualmente do time português, analisou o momento do Alviverde e relembrou a final da Copa do Brasil de 2020, em que o Imortal acabou derrotado pelo Verdão.

"Eu sei que é uma equipe muito competitiva. Desde que chegou, o Abel implementou uma cultura muito forte, que vem conquistando muitos títulos no Brasil. Eu, particularmente, acabei perdendo para eles numa final da Copa do Brasil. Sei das dificuldades que é jogar contra eles e sei do trabalho que eles têm feito. E também sei que temos de estar ligados e focados ao máximo para conseguirmos fazer um grande jogo", disse.

Além do Palmeiras, os Dragões irão enfrentar o Al-Ahly, do Egito, e o Inter Miami, time de Lionel Messi e Luis Suárez, que também teve uma passagem pelo Grêmio em 2023. O atacante brasileiro falou sobre a expectativa para as partidas contra os outros integrantes do grupo.

"A gente sabe que não existe jogo fácil e que todos os jogos vão ser muito complicados. Temos de pensar passo a passo. A gente sabe que o nosso primeiro adversário é o Palmeiras, mas a gente também sabe que o Inter Miami é uma grande equipe, com o Messi, o Suárez. Então, a gente tem que trabalhar e tem que se dedicar muito para tentarmos buscar grandes jogos", declarou.

Campeão mundial por duas vezes, em 1987 e 2004, o Porto entra no torneio em busca do tricampeonato. Sobre o objetivo dos portugueses na competição, Pepê destacou que o foco da equipe é ser campeã.

"Como eu disse, a gente joga no Porto, uma das maiores equipas do mundo e todos os campeonatos em que a gente entra, a gente entra com o objetivo e com o foco de vencer e no Mundial não vai ser diferente. A gente sabe das dificuldades que vai ter, de tudo, mas nós temos que estar preparados e focados ao máximo e fazer o nosso melhor", concluiu.

Contratado em 2021 pelo Porto, Pepê se tornou peça fundamental para o clube. O atacante já acumula 190 partidas pelos Dragões, com 24 gols anotados e 28 assistências.

A estreia da equipe no Mundial será contra o Palmeiras, no dia 15 de junho. A bola rola às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium.