Ex-campeão do Bellator, Patchy Mix assina com o UFC e estreia contra algoz de José Aldo

A fusão entre Bellator e PFL, realizada no fim de 2023, tem se mostrado, com o tempo, um experimento não tão bem-sucedido. E prova disso é a insatisfação de inúmeros astros da então liga presidida por Scott Coker desde que a marca passou a ser comandada pela 'Professional Fighter League'. Um dos nomes que endossava tal lista era o de Patrick 'Patchy' Mix. Ex-campeão peso-galo (61 kg), o americano conseguiu se livrar do 'limbo' que vivia e, livre no mercado, assinou com o UFC, principal liga de MMA do mundo.

No início da temporada, quando ainda estava vinculado contratualmente à PFL, Patchy, insatisfeito, pediu publicamente para ser liberado pela empresa. O desfecho foi concluído nas últimas semanas, e não demorou muito para que o americano se tornasse alvo de uma investida do Ultimate. Disposto a recuperar o tempo perdido, Mix foi escalado para o card do UFC 316, no dia 7 de junho, contra Mario Bautista - algoz recente de José Aldo. O ex-campeão do Bellator assumiu a vaga de Marlon Vera, que deixou o confronto lesionado.

"Aqui é o Patchy 'No Love' Mix. No dia 7 de junho, em três semanas, acompanhem a minha luta. UFC 316. Sou 21-1 (no MMA). Vou atrás dele (Bautista) e também vou atrás desse cinturão", declarou o americano, especialista na luta agarrada, através de um post na página oficial do Ultimate nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Seguindo os passos de Pitbull

Já consolidado e sem adversários à altura no mercado, o UFC tem se reforçado ainda mais ultimamente, se valendo da insatisfação de talentos oriundos do Bellator, desde a fusão com a PFL. Patchy Mix foi apenas mais um dos reforços anunciados pelo Ultimate nos últimos meses. O americano seguiu os passos de Patrício 'Pitbull' e Aaron Pico, que recentemente assinaram com a liga presidida por Dana White.

Além do trio, Ryan Bader e Patricky Pitbull, irmão de Patrício, foram outros nomes de destaque que recentemente rescindiram contrato com a PFL - apesar de não terem assegurado, como os demais, um contrato junto ao UFC. Dono de um estilo de luta bastante ofensivo, Patchy Mix chega para movimentar os galos do Ultimate. Com um cartel de 20-1 no MMA, o americano venceu 15 pela via rápida - sendo 13 destas, via finalização, seu carro-chefe.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por UFC (@ufc)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok