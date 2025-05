Escalação do São Paulo: Zubeldía aposta em time com um volante para enfrentar o Náutico

A escalação do São Paulo está definida para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Náutico, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos, no Recife. O técnico Luis Zubeldía decidiu levar a campo uma equipe com apenas um volante, Alisson, e, por isso, reforçou o sistema defensivo com três zagueiros.

O São Paulo conta com diversos desfalques para o confronto desta noite. Marcos Antônio (lesão na região posterior da coxa esquerda), Lucca (entorse no tornozelo direito), Lucas (estiramento na cápsula posterior do joelho direito), Ferreirinha (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (lombalgia), Henrique (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo), Rodriguinho (entorse no tornozelo direito) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) estão fora de ação.

A escalação do São Paulo completa conta com Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Alisson, Oscar, Luciano e Enzo Díaz; Lucas Ferreira e André Silva.

Um dos lesionados, o garoto Lucca, viajou com a delegação para o Recife, apesar de não reunir condições de jogo. Aos 17 anos, o atacante inicia sua trajetória como profissional do São Paulo, marcou gol em sua estreia, garantindo a classificação da equipe para as oitavas de final da Libertadores, e o técnico Luis Zubeldía considerou importante sua presença na concentração para que ele siga se ambientando e se adaptando à nova rotina.

Após vencer o jogo de ida contra o Náutico, no Morumbis, por 2 a 1, de virada, com dois gols de Luciano, o São Paulo tem a vantagem de jogar pelo empate para se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil. Uma vitória do Náutico por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis.