Escalação de Huijsen pelo Bournemouth deixa Real Madrid apreensivo

O Real Madrid confirmou, no último sábado, um acordo com Dean Huijsen, zagueiro holandês de 20 anos que atua pelo Bournemouth. No entanto, o jogador ainda participará dos dois últimos jogos da equipe pelo Campeonato Inglês e, segundo o diário Marca, há um clima de atenção no Real Madrid para uma possível lesão do atleta.

O penúltimo compromisso do garoto é nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), diante do Manchester City, no Etihad Stadium. O treinador da equipe, Andoni Iraola, deixou claro que Huijsen está pronto para a partida e que deseja encerrar bem sua passagem pelo Bournemouth.

Our final away game of the season, let's go ? pic.twitter.com/qO3eD7lBJN ? AFC Bournemouth ? (@afcbournemouth) May 20, 2025

O clube deseja ter o jogador pronto para disputar o Mundial de Clubes, que começa para os merengues no dia 18 de junho, em duelo contra o Al Hilal, no Hard Rock Stadium. Sendo assim, assume o risco de perdê-lo antes do início da competição.

Números de Dean Huijsen no Bournemouth

Atuando pela equipe inglesa, o zagueiro participou de 34 jogos. Entre eles, 30 foram no Campeonato Inglês, 3 na Copa da Inglaterra e 1 na Copa da Liga Inglesa. Marcou três gols e deu uma assistência.