Entenda por que Palmeiras não assinou manifesto que exige mudanças na CBF

O Palmeiras não acompanhou outros 38 clubes da Série A e B no manifesto publicado pela Liga Forte União (LFU) na última segunda-feira. O comunicado divulgado nas redes sociais exigia da CBF oito mudanças a serem vistas com "urgência", como alteração no processo eleitoral, criação da Liga e estabelecimento de regras de fair play financeiro.

A presidente do Palmeiras já declarou seu apoio à candidatura de Samir Xaud, que não terá concorrente nas eleições, previstas para o dia 25 de maio. O clube alviverde entende que o momento não é de cobrança, mas de tranquilidade e união para que Xaud possa trabalhar e cumprir os objetivos da gestão.

A informação sobre a decisão do Palmeiras de não participar do manifesto foi divulgada pelo Uol e confirmada pela Gazeta Esportiva. O Remo, da Série B, foi outro clube que também ficou de fora.

Leila Pereira já havia tomado outra decisão contrária à maioria, quando não apoiou a candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos, que manifestou interesse em assumir o cargo e recebeu apoio de 32 clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro.

A mandatária do Palmeiras disse que vê Xaud comprometido com pautas defendidas pelo Palmeiras em pontos como "como a implementação do Fair Play Financeiro, a redução dos campeonatos estaduais e a criação de uma liga que dê autonomia aos clubes na organização das competições nacionais".

Xaud, por sua vez, apresentou o apoio formal de 25 federações estaduais ? com exceção de São Paulo e Mato Grosso ? e de 10 clubes, atendendo aos requisitos mínimos do regulamento eleitoral, que exige o apoio de pelo menos oito federações e cinco clubes.

Com isso, a candidatura do dirigente inviabiliza a tentativa de inscrição de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol. Apesar de ter o respaldo de cerca de 30 clubes, o dirigente paulista não conseguiu alcançar o número necessário de federações para formalizar sua chapa, contando com o apoio de apenas duas delas.