Empresário cava title shot para Gaethje contra vencedor de Topuria vs Do Bronx

Com o cinturão dos pesos-leves (70 kg) do Ultimate em aberto desde a decisão de Islam Makhachev de subir para os meio-médios (77 kg), a expectativa pelo novo campeão aquece o cenário da divisão. Charles 'do Bronx' e Ilia Topuria disputarão o título vago no dia 28 de junho, na luta principal do UFC 317, em Las Vegas (EUA). Enquanto ambos se preparam para o confronto, um nome já desponta como possível próximo desafiante: Justin Gaethje.

Terceiro colocado no ranking da categoria, o norte-americano conta com o respaldo direto de seu empresário, Ali Abdelaziz, que em entrevista ao site "MMA Junkie" defendeu que seu atleta seja o próximo na fila pelo cinturão - independentemente de quem vença no evento. A seu favor, além do 'lobby' do profissional que comanda sua carreira, Gaethje possui um forte apelo popular, já que se notabilizou na carreira por entregar grandes shows dentro do cage, algo que agrada aos fãs e dirigentes.

"Acho que Justin Gaethje é o candidato número 1. Ele deveria ter enfrentado Dan Hooker, mas o adversário não apareceu. Justin se colocou à disposição da organização, encarou Rafael Fiziev (no UFC 313), e acredito que agora deve aguardar para enfrentar o vencedor", declarou Abdelaziz.

Reivindicação legítima

Apesar da derrota para Max Holloway em disputa do cinturão simbólico de "BMF", Gaethje ainda exibe um cartel recente de vitórias relevantes, incluindo um nocaute sobre Dustin Poirier - que, posteriormente, recebeu uma chance de disputar o título linear da categoria. Esse histórico, segundo Abdelaziz, reforça o mérito de sua reivindicação.

"Ele nocauteou o Dustin Poirier, e mesmo assim foi o Dustin quem teve a chance pelo título. Como explicar que o Justin não merece ser o próximo? Justin nunca escolheu adversário. Ele luta com qualquer um, a qualquer hora e em qualquer lugar. Mas é preciso que haja justiça", questionou o empresário.

Se Charles Oliveira sair vitorioso no UFC 317, uma revanche com Gaethje estaria no horizonte - já que o brasileiro finalizou o americano no primeiro round do UFC 274, em 2022. Por outro lado, caso Topuria conquiste o cinturão, Abdelaziz acredita que o confronto com seu cliente ganharia proporções ainda maiores.

"Se Ilia vencer, Justin Gaethje x Ilia Topuria é uma superluta", projetou.

Por enquanto, Gaethje aguarda o desfecho do duelo entre Topuria e Do Bronx, na expectativa de que sua próxima caminhada rumo ao título esteja se desenhando. Até o momento, no entanto, o UFC não confirmou quem será o primeiro desafiante ao trono dos leves após o UFC 317.

