Denise Gomes estreia no ranking após emplacar terceira vitória seguida no UFC Vegas

Antes de entrar em ação no UFC Vegas 106, no último sábado (17), Denise Gomes pregou cautela quanto à sua entrada no ranking. Mas o desempenho avassalador dentro do octógono aparentemente fez com que sua chegada ao top 15 das pesos-palhas (52 kg) fosse inevitável. Após nocautear Elise Reed e emplacar a terceira vitória consecutiva na organização, a brasileira foi contemplada com um lugar no top 15 da categoria pela primeira vez na carreira.

Estreante no ranking, Denise, de apenas 25 anos de idade, agora ocupa justamente a 15ª colocação da listagem. A posição, anteriormente, era ocupada pela compatriota Luana Pinheiro - que vive situação delicada no Ultimate. Também em ação no UFC Vegas 106, a judoca brasileira foi superada por Tecia Pennington via decisão na luta de abertura do show, somando sua quarta derrota em sequência e vendo sua continuidade na liga ficar ameaçada.

Troca de guarda na luta principal

Outra mudança significativa nos rankings do UFC foi provocada pela luta principal do card sediado no 'Apex'. Em um duelo de gerações, Michael Morales e sua juventude prevaleceram diante do ex-desafiante ao título, Gilbert 'Durinho', 13 anos mais experiente. Após ser nocauteado no primeiro round, o brasileiro caiu da oitava para a décima colocação entre os meio-médios (77 kg). Por sua vez, o equatoriano pegou o elevador e saiu da 12ª para a oitava posição.

Invicto no MMA profissional com um cartel de agora 18-0, Morales, de apenas 25 anos, surge como um forte candidato à disputa de cinturão no futuro. Ciente de seu potencial, o equatoriano destacou que, em uma linha do tempo ideal, gostaria de entrar em ação mais duas vezes antes de pleitear o título da categoria até 77 kg. Durinho, por sua vez, viu o sonho de se tornar campeão do UFC ser basicamente encerrado com o quarto revés seguido nas últimas rodadas.

