Corinthians x Novorizontino: confira onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o Corinthians recebe o Novorizontino, na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir: Premiere e SporTV transmitirão a partida.

Na estreia do técnico Dorival Júnior, o Timão venceu o Novorizontino por 1 a 0, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, no jogo de ida. Com o resultado, o Corinthians saiu na frente na terceira fase da Copa do Brasil e tem a vantagem do empate.

A equipe alvinegra vem de vitória, uma vez que venceu o Santos, na Neo Química Arena, por 1 a 0, e afundou o rival no Z4 do Campeonato Brasileiro. No momento, o Timão pulou para o oitavo lugar na tabela de classificação, com 13 pontos.

Do outro lado, o Novorizontino venceu o Athletic Club por 2 a 0, no último sábado, pela oitava rodada da Série B, na Arena Independência. Com o resultado, o Tigre subiu para a sétima posição, com 13 pontos, mesma pontuação do quarto colocado Operário-PR.