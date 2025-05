Corinthians vence o América-MG e conquista primeiro triunfo no Brasileirão sub-17

O Corinthians venceu o América-MG, nesta terça-feira, por 4 a 0, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. Gui Bom (duas vezes), Guilherme Amorim e Caio Lisboa anotaram os tentos do Alvinegro, no Estádio Gabriel Marques Silva, em Santana de Parnaíba.

Com a vitória, o Timão conquistou seus três primeiros pontos na competição e subiu para quinto lugar na tabela de classificação. Enquanto o Coelho segue com um ponto, conquistado na última rodada, diante do São Paulo, no empate por 2 a 2, e ocupa a 14ª posição.

As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, 28 de maio, pela terceira rodada do Brasileirão sub-17. O Corinthians recebe o Cruzeiro, em Santana de Parnaíba. Já o América-MG recebe o Fortaleza, na Arena Vera Cruz.

O jogo

O Corinthians começou a partida pressionando e abriu o placar logo aos 15 minutos do primeiro tempo. Guilherme Amorim recebeu a bola dentro da pequena área e finalizou para colocar o Timão em vantagem.

Na segunda etapa, o alvinegro ampliou com Caio Lisboa, que acertou um chute de longe, surpreendendo o goleiro do América-MG.

Por fim, Gui Bom confirmou a vitória da equipe com mais dois gols. Ele marcou o terceiro de cabeça após cobrança de escanteio, e o último, de letra.