Corinthians: Proposta da Adidas será debatida após votação de impeachment

A diretoria do Corinthians enviou o pedido ao Conselho de Orientação (Cori) do clube para apresentar a proposta de patrocínio da Adidas. O objetivo é trocar a Nike, atual fornecedora de material esportivo, pela marca alemã.

O que aconteceu

O UOL apurou que o departamento jurídico do Timão solicitou uma reunião com o Cori para apresentar a proposta oficialmente e fechar o negócio. A solicitação foi feita na tarde de ontem ao órgão fiscalizador, mas sem citar nominalmente a Adidas. A princípio, o tema é tratado como "apresentação de um grande patrocínio", mas o objeto é de conhecimento de todos nos bastidores.

Em resposta, o Cori disse que o assunto só será debatido após a votação do impeachment. Os conselheiros votarão pelo afastamento ou não do presidente Augusto Melo na próxima segunda-feira, 26 de maio. A data sugerida para o encontro foi 2 de junho.

Fontes do Conselho afirmam que seria "imprudente" tratar de um assunto dessa relevância agora. Hoje, o termômetro da votação, que acontecerá no Parque São Jorge, aponta para o afastamento do mandatário na semana.

Por outro lado, o conservadorismo do Cori preocupa a diretoria, que entende o patrocínio como algo para além da gestão. A dimensão e os valores envolvidos, que devem chegar a R$ 1 bilhão, seriam inéditos na história do clube.

Atualmente, a Nike paga R$ 30 milhões por ano, valor considerado abaixo do mercado. A diretoria também está insatisfeita com a qualidade do serviço prestado pela representante da Nike no Brasil, a Fisia — do grupo SBF — que assumiu o controle da distribuição desde de 2020. Quando o contrato foi inicialmente assinado, a Nike Inc. ainda mantinha atividades em solo brasileiro.