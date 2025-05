Corinthians: Memphis e Matheuzinho fazem fisioterapia no gramado após lesão

O Corinthians teve boas novas no treino da manhã de hoje (20). Memphis Depay e Matheuzinho, dois dos jogadores que estavam no departamento médico, iniciaram os trabalhos com os fisioterapeutas no gramado.

Retorno de lesionados anima

A imprensa teve acesso aos primeiros 15 minutos de atividades do Corinthians, no CT Joaquim Grava. Neste período, algumas novidades puderam ser constatadas.

Foi o primeiro trabalho dos jogadores no campo desde as lesões. Na semana passada, Memphis sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, enquanto Matheuzinho apresentou um edema na coxa direita.

Ao lado dos preparadores físicos, o atacante e o lateral direito fizeram alongamentos com toques na bola. Existe a possibilidade de ambos estarem disponíveis para o técnico Dorival Júnior no próximo sábado, contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV, às 21h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

Outra boa notícia foi a participação de Rodrigo Garro, já sem limitações, no aquecimento com a equipe. Essa foi a segunda atividade do meio-campista, que está na reta final da transição, com os companheiros. A expectativa é de que o camisa 8 retorne antes da pausa para o Super Mundial.

O zagueiro Gustavo Henrique foi a única ausência no campo. Ele passou por uma cirurgia de hérnia inguinal e ainda está em processo de recuperação.