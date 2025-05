Corinthians consolida força na Arena com apenas uma derrota nos últimos 20 jogos pelo Brasileiro

O Corinthians tem feito da Neo Química Arena um verdadeiro trunfo. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no último domingo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o Timão chegou a uma sequência de 20 jogos como mandante com apenas uma derrota na competição ? recorte que reforça a solidez da equipe dentro de casa.

Ao longo desse período, o Corinthians somou 13 vitórias, seis empates e apenas um revés, números que equivalem a um aproveitamento de 75%. A consistência como mandante tem sido determinante para o bom momento da equipe, sobretudo no Brasileirão e durante a campanha que culminou no título paulista.

De acordo com o Sofascore, o Timão balançou as redes 44 vezes e sofreu 22 gols no recorte, mantendo bom equilíbrio entre ataque e defesa (marca dois gols a cada um sofrido). O desempenho ofensivo ainda é impulsionado por 320 finalizações e 50 grandes chances criadas.

Com um gol de Yuri Alberto que, de quebra, se isolou na liderança da artilharia da Neo Química Arena, com 44 bolas nas redes, o Corinthians venceu o Clássico Alvinegro e reforçou sua regularidade diante da Fiel quando se trata do torneio nacional.

Agora, o foco se volta à Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Timão recebe o Novorizontino, às 21h30 (de Brasília), no jogo de volta da terceira fase. Como venceu o duelo de ida por 1 a 0, a equipe comandada por Dorival Júnior tem a vantagem do empate para garantir a classificação às oitavas de final.