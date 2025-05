Corinthians bate o Cruzeiro fora de casa e volta a vencer pelo Brasileiro sub-20

O Corinthians enfim voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro sub-20. Nesta quarta-feira, o Timão bateu o Cruzeiro por 1 a 0, na Toca da Raposa, com gol do atacante Gui Negão.

Os Filhos do Terrão, portanto, conquistam uma vitória na competição depois de quatro rodadas e se afastam da zona de rebaixamento. A equipe alvinegra pulou para o 12º lugar da tabela, com 13 pontos.

O Cruzeiro, por sua vez, perde a oportunidade de entrar na zona de classificação à próxima fase do torneio. O time mineiro é o nono colocado, com 14 pontos.

O próximo compromisso do Corinthians no Brasileirão sub-20 está marcado para a próxima terça-feira. A equipe mede forças com o Santos, em Santana de Parnaíba, a partir das 18h (de Brasília). Já o Cabuloso visita o Cuiabá no dia seguinte, às 16h.

Antes do clássico contra o Peixe, o Timão entrará em campo pelo Paulistão sub-20. Nesta sexta-feira, os comandados de Orlando Ribeiro enfrentam o Água Santa, fora de casa, às 15h.