Como time de Textor na Inglaterra fez Ted Lasso virar 'realidade'

Campeão da Copa da Inglaterra no último fim de semana, o Crystal Palace, time no qual o empresário John Textor tem participação, serviu de inspiração (e muito mais) para a série "Ted Lasso", que conquistou 11 prêmios Emmy e milhões fãs de futebol em todo o planeta.

O que aconteceu

Na ficção, Ted Lasso é um treinador norte-americano que tenta mudar o destino do também fictício AFC Richmond. Trata-se de um time do sul de Londres, com tradição, mas de médio porte, que sonha competir de igual para igual com os gigantes, tal como o Crystal Palace.

O Crystal Palace não apenas serviu de inspiração, como cedeu a sua casa para a gravação dos episódios. Conhecido como um dos estádios mais charmosos e barulhentos da Inglaterra, o Selhurst Park nem precisou de grandes mudanças para virar a casa do clube de Ted Lasso (Nelson Road Stadium), inclusive com as cores azul e vermelha sendo mantidas.

A escolha do estádio foi baseada em fatores esportivos e logísticos: Jason Sudeikis —que além de protagonista foi um dos idealizadores da série— queria um campo em Londres, de tamanho mediano e que não se parecesse com arenas supermodernas.

Imagens reais da torcida também foram usadas na série. Além da cor, há outra homenagem: o mascote do AFC Richmond é um cachorro da raça galgo inglês, em referência à tradição das corridas de galgos na região do Selhurst Park.

Jogadores do Crystal Palace comemora gol de Eze sobre o Manchester City na decisão da Copa da Inglaterra Imagem: Justin Setterfield - The FA/The FA via Getty Images

Agora, há quem diga que a série deu sorte ao Crystal Palace. No último sábado, a equipe que tem John Textor como acionista venceu o Manchester City na final da Copa da Inglaterra (por 1 a 0) e conquistou o primeiro título relevante de sua história, iniciada em 1905. Até então, o Crystal só havia vencido a segunda divisão do Inglês.

Nas redes sociais, torcedores recordaram "Ted Lasso" e brincaram após o título inédito do Crystal Palace, chamado carinhosamente por "AFC Richmond da vida real". "AFC Richmond campeão da copa da Inglaterra. Opa, pera. Parabéns Crystal Palace, pelo título da Copa da Inglaterra", publicou um internauta no X.

Quarta temporada a caminho

A Apple TV+ confirmou recentemente que "Ted Lasso" vai ganhar uma quarta temporada, com Jason Sudeikis retornando ao papel principal. De acordo com o próprio Sudeikis, a trama deve mostrar o treinador Ted Lasso comandando o time de futebol feminino do FC Richmond.