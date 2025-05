A brasileira Luisa Stefani avançou no WTA 500 de Estrasburgo nesta terça-feira. Em parceria com a húngara Timea Babos, ela garantiu a classificação para a semifinal do torneio francês disputado no saibro.

Luisa e Timea foram beneficiadas pelo abandono da tcheca Marie Bouzkova, que jogaria ao lado da russa Alexandra Panova. Ela sentiu uma lesão na perna diante da espanhola Paula Badosa e não conseguiu prosseguir no torneio.

Wishing Marie a speedy recovery ?@paulabadosa advances to the quarterfinals after Bouzkova retires due to injury.#IS25 pic.twitter.com/hewdHreGkI ? wta (@WTA) May 20, 2025

Em busca de uma vaga na decisão, Luisa e Timea enfrentam a canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Erin Routliffe, principais favoritas ao título, que venceram a espanhola Cristina Bucsa e a chinesa Yifan Xu.