Com Garro, Corinthians fecha preparação para pegar o Novorizontino; veja provável escalação

Nesta terça-feira, o Corinthians decidiu abrir as portas do CT Dr. Joaquim Grava à imprensa, que acompanhou parte do último treino da equipe antes do jogo contra o Novorizontino, pela Copa do Brasil. O meia Rodrigo Garro marcou presença nas atividades de campo.

O argentino, que está em estágio final de recuperação de uma tendinopatia patelar no joelho direito, deu sequência à transição física e fez parte dos trabalhos com o restante do elenco. Ele realizou alguns exercícios físicos em campo e participou de uma roda de bobinho durante o aquecimento, como uma espécie de curinga.

Rodrigo Garro, de colete branco, trabalhou no gramado do CT Joaquim Grava nesta terça-feira

Além do camisa 8, Memphis Depay e Matheuzinho também apareceram no campo. A dupla fez um trabalho separado com os fisioterapeutas, avançando no tratamento de suas respectivas lesões.

A única ausência no treinamento desta manhã foi o zagueiro Gustavo Henrique. No início do mês, o defensor passou por uma cirurgia para correção de uma hérnia inguinal.

A tendência é que o técnico Dorival Júnior volte a fazer mudanças na equipe, visando preservar a integridade física dos jogadores. A ideia é levar a campo o time com maior energia possível para enfrentar o Novorizontino.

A provável escalação do Corinthians, portanto, tem: Hugo Souza; Léo Mana, André Ramalho (Félix Torres), João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Raniele, Maycon (Alex Santana), Breno Bidon e Igor Coronado; Romero e Yuri Alberto.

O embate está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, na Neo Química Arena, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.

O Timão está em vantagem no confronto. A equipe alvinegra venceu a partida de ida por 1 a 0, em Novo Horizonte, e deu um passo importante rumo à classificação para as oitavas de final.

Para avançar, os comandado de Dorival Júnior precisam de um simples empate. Uma derrota por um gol de diferença leva o duelo para os pênaltis. Já um revés por dois ou mais tentos elimina o time do Parque São Jorge.