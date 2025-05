Com desfalques no ataque, Zubeldía pode mudar esquema do São Paulo contra o Náutico

O técnico Luis Zubeldía ganhou duas dores de cabeça para montar o São Paulo contra o Náutico, pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Isso porque o clube informou nesta segunda-feira que o jovem atacante Lucca sofreu entorse no tornozelo direito e, assim, é baixa confirmada. Além dele, Ferreira, que também atua pelos lados do campo, segue em recuperação de uma lesão na fáscia plantar do pé esquerdo.

Com ambos fora de combate, o Tricolor perde duas opções de velocidade pelas pontas, o que deve forçar uma mudança estratégica por parte do treinador. Diante deste cenário, Zubeldía pode optar por um esquema com três zagueiros e cinco meio-campistas, apostando no 3-5-2 como alternativa.

O treinador argentino já mostrou familiaridade com esse modelo tático, tendo optado por utilizar o esquema no último dia 6 de maio, no duelo contra o Alianza Lima, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Na ocasião, o Tricolor venceu por 2 a 0, com dois gols de André Silva.

Quem pode acabar se beneficiando é o jovem Ryan Francisco. Com poucas chances até aqui no time principal, o atacante ganha espaço como possível opção no ataque ? seja para iniciar jogando ou como alternativa no banco.

Com isso, Zubeldía pode optar por ir a campo com: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Pablo Maia, Oscar e Enzo Díaz (Wendell); André Silva e Luciano.

O duelo contra o Náutico está marcado para esta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Recife.

O São Paulo joga por um empate para ir às oitavas, já que venceu o confronto de ida por 2 a 1. Se perder por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.