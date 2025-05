Chael Sonnen faz coro a Topuria e critica subida de Makhachev: "Sinal de covardia"

Islam Makhachev vs Ilia Topuria surgia como uma das superlutas mais aguardadas pelos fãs de MMA para a temporada de 2025 no UFC. Mas tal expectativa foi freada com a subida do agora ex-campeão peso-leve (70 kg) para a categoria dos meio-médios (77 kg). A postura do wrestler russo dividiu opiniões. Há quem elogie sua busca pelo bicampeonato no Ultimate. Em contrapartida, há quem questione sua coragem e indique uma eventual fuga de um confronto direto diante de 'El Matador'. Ao que tudo indica, Chael Sonnen reforça a linha de pensamento do segundo grupo.

Em recente participação no programa 'Good Guy/Bad Guy', da 'ESPN' americana, Sonnen surpreendeu ao classificar a decisão do pupilo de Khabib Nurmagomedov como um "sinal de covardia". Na visão do ex-lutador e atual comentarista, Makhachev deveria medir forças com Topuria, que já havia indicado que deixaria os penas (66 kg) para desafiá-lo na categoria de cima. Como Islam fez o mesmo movimento, o cinturão até 70 kg se tornou vago - e será disputado entre Ilia e Charles do Bronx.

"O Islam subiu (de categoria), mas não por coragem. A questão é que você entrou em uma categoria abertamente dizendo que não enfrentaria um dos tops (Belal). Isso não é um sinal de coragem. É um sinal de covardia. Vamos analisar o que aconteceu. Você tem um campeão mundial invicto e número 1 te perseguindo. Ele (Topuria) está disposto a deixar sua divisão para trás. Ele está disposto a abrir mão do cinturão para perseguir você. E você (Islam) está tão interessado em se livrar deste cara, que você não só abdica do seu cinturão, mas como abandona sua categoria. Não é assim que campeões se comportam", criticou Chael.

Rivalidade acesa

Apesar de seguirem em divisões de peso distintas, Topuria e Makhachev mantêm a rivalidade ativa com troca de farpas virtuais. Enquanto o georgiano radicado na Espanha acusa Islam de fugir de um combate entre os dois, o wrestler do Daguestão minimiza as credenciais de Ilia, ironizando seu 'trash talk' e importância na divisão dos leves. Agora resta saber se eventualmente os caminhos dos dois astros do UFC irão se cruzar e a rixa será tirada a limpo dentro do octógono.

