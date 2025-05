Casagrande aconselha Neymar sobre seleção: 'Parar de ser influencer, esquecer Fúria e pôquer'

O comentarista Walter Casagrande Jr. chamou a atenção na noite desta segunda-feira ao falar sobre Neymar. O ex-jogador comentou sobre a vida fora de campo do atacante do Santos e abordou as constantes polêmicas que o atleta do Santos tem acumulado nos últimos meses, mencionando, entre outros pontos, as viagens para acompanhar a Furia, time do qual é um dos presidentes na Kings League. No domingo, Neymar esteve presente na final do torneio, após o Santos perder para o Corinthians e continuar afundado na zona de rebaixamento do Brasileirão.

"Se o Neymar quiser treinar seriamente, esquecer qualquer outro tipo de coisa, parar de ser influencer, esquecer qualquer outro tipo de torneio, de Furia, essas coisas todas, e treinar para caramba até chegar à Copa do Mundo do ano que vem. Mas treinar mesmo, de verdade. Esquecer o pôquer até às 6h da manhã, essas coisas assim. Eu tenho certeza de que ele chegaria à Copa e poderia desequilibrar, se não tivesse nenhuma contusão," disse Casagrande durante o programa "Galvão e Amigos", na Band.

Casagrande também criticou uma possível convocação de Neymar na primeira lista de Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira. O comentarista afirmou que confia no talento do atacante e reforçou que, apesar das polêmicas fora de campo, Neymar continua sendo o jogador brasileiro mais talentoso e influente das últimas décadas.

"Eu concordo plenamente com quem acha que o Neymar tem que voltar para a seleção brasileira, que é um jogador diferenciado. Ele é mesmo diferenciado. Mas, gente, há quantos anos ele não atua como um jogador diferenciado? O cara se machucou e está há mais de um ano sem jogar com sequência. Antes disso, também não estava jogando bem. Que ele desequilibra, é óbvio que desequilibra. Que ele é um jogador altamente técnico, isso é inegável. Que ele é o maior craque do futebol brasileiro das últimas décadas também é indiscutível. Mas ele se empenha para manter isso? Ele treina? Ele quer ser isso? Se ele não quer, não tem como pegar vaga na seleção", declarou.

Neymar deve voltar ao Santos nesta quinta-feira, na partida contra o CRB, fora de casa, pela terceira fase da Copa do Brasil. Ele não atua desde o dia 16 de abril, quando se lesionou na vitória do time da Vila Belmiro por 2 a 0 sobre o Atlético-MG.