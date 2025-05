Capitão da Portuguesa convoca a torcida para duelo contra o Pouso Alegre

Embalada por sua primeira vitória fora de casa e pela segunda consecutiva na Série D do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa volta a campo neste sábado, às 17h (de Brasília), no Estádio do Canindé, para enfrentar o Pouso Alegre, pela sexta rodada da fase de grupos. O objetivo é claro: manter o embalo, a liderança do Grupo A6 e seguir firme na briga pela classificação.

O triunfo por 3 a 1 sobre o Porto Vitória, no Espírito Santo, foi o primeiro da equipe como visitante nesta edição da competição nacional. Somada à vitória anterior em casa, a Lusa alcançou sua primeira sequência de dois triunfos consecutivos na temporada.

O bom momento também se reflete no desempenho ofensivo: a equipe rubro-verde tem uma das melhores médias de gols do futebol brasileiro em 2024 e figura entre os ataques mais letais da Série D.

PRÓXIMO DESAFIO ???? O próximo compromisso da Lusa é neste sábado (24), às 17h, contra o Pouso Alegre-MG, no Canindé, pela 6ª rodada do Brasileirão Série D. Vamos em busca de mais uma vitória! ?? pic.twitter.com/fGciaurUy5 ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) May 20, 2025

Capitão, camisa 10 e artilheiro da equipe, Cristiano estaca a evolução do grupo ao longo da campanha.

"Esse momento positivo é fruto de muita dedicação, muita entrega e da união do nosso grupo. Sabemos das dificuldades e das exigências da competição, mas estamos focados em crescer jogo a jogo. O que conquistamos contra o Porto Vitória já passou, agora é trabalhar bastante para continuarmos nessa sequência", afirmou o meia.

Fora das quatro linhas, o apoio da torcida também tem sido determinante. Cristiano fez questão de ressaltar a importância da presença dos rubro-verdes, tanto em casa quanto como visitantes, nessa caminhada rumo ao tão sonhado acesso à Série C.

"A gente sente o apoio deles de perto, seja em casa ou fora. Tivemos torcedores no Espírito Santo nos empurrando os 90 minutos, fez muita diferença. E eu sei que no Canindé tem sido e não vai ser diferente neste fim de semana. O apoio da nossa torcida é fundamental para seguir vencendo e buscando nossos objetivos", completou o capitão.

Com dez pontos em cinco jogos, a Portuguesa lidera o Grupo A6 e busca ampliar a vantagem na ponta. Para o confronto deste sábado, o Departamento Médico rubro-verde trabalha para liberar os atacantes De Paula e Lohan, que podem reforçar a equipe comandada por Cauan de Almeida.