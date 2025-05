Campeão olímpico se declara culpado após ser preso em operação contra prostituição

No início do mês, Kyle Snyder foi preso pela Polícia de Columbus, em Ohio (EUA), acusado de envolvimento com prostituição. Pouco mais de uma semana após ser flagrado durante uma operação secreta, o campeão olímpico de wrestling respondeu judicialmente pelo caso. Nesta segunda-feira (19), o americano compareceu ao Tribunal, onde se declarou culpado e encerrou seu processo.

Acusado inicialmente de envolvimento com prostituição, Snyder se declarou culpado de uma acusação menor, por conduta desordeira. De acordo com o site 'MMA Fighting', a juíza responsável pelo caso, Cynthia Ebner aceitou sua confissão depois que o condecorado wrestler assumiu responsabilidade por suas ações.

Para ver o caso ser encerrado, Kyle precisou ser alvo de duas sanções. O americano foi multado em 250 dólares (R$ 1.417), além das custas judiciais, após se declarar culpado por conduta desordeira. Além da taxa a ser paga, Snyder precisou passar pela 'John School' - uma espécie de curso educacional para pessoas presas por acusações de prostituição.

"Eu aprendi bastante durante este processo. Me ensinou muito sobre mim mesmo e agora planejo fazer escolhas bem melhores. O 'John School' foi muito bom. É um ótimo curso onde aprendi o porquê eu tomei a decisão que tomei. Eu tinha muito orgulho. Aprendi sobre o impacto que essas decisões têm não somente sobre minha família, mas em toda a comunidade", destacou o wrestler americano durante seu julgamento, de acordo com o site 'MMA Fighting'.

Relembre o caso

Kyle foi um dos 16 homens flagrados durante uma operação secreta que visava diminuir os níveis da prática de sexo remunerada em Ohio - conduta ilegal em todos os estados dos Estados Unidos, com exceção de Nevada. Para efetuar possíveis prisões, a polícia publicou anúncios falsos de algumas acompanhantes online como parte da estratégia, a fim de monitorar as respostas.

Um sujeito, posteriormente identificado como Snyder, teria mandado uma mensagem de texto para o número listado na divulgação, aceitando se encontrar com a suposta mulher em um hotel local de Columbus. Ao chegar no local, Kyle teria pago uma policial disfarçada com dinheiro em espécie e solicitado sexo oral. O wrestler olímpico foi então preso em flagrante por envolvimento com prostituição, mas posteriormente liberado.

Carreira brilhante no wrestling

Snyder é uma das maiores referências da modalidade nos EUA da última década. Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, ele se tornou o americano mais jovem da história a conquistar a medalha de ouro no wrestling. Na edição seguinte, em Tóquio, Kyle bateu na trave, mas conseguiu levar a medalha de prata. Além do currículo olímpico, o atleta de 29 anos é sete vezes medalhista em Mundiais e três vezes campeão nacional, quando ainda representava a Universidade Estadual de Ohio.

