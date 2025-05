Busca online na madruga: diretor revela como Corinthians 'achou' Memphis

As negociações por Memphis Depay foram iniciadas pelo Corinthians de um jeito peculiar, conforme revelou o diretor de Comunicação do clube, Tiago Maranhão, em entrevista a um podcast.

O que aconteceu

O início da conversa entre Corinthians e representantes do jogador holandês se deu através de uma pesquisa no Transfermarkt, site especializado em mercado da bola, por parte dos dirigentes alvinegros. "Foi uma das primeiras coisas grandes que eu fiz chegando no Corinthians", lembra Tiago Maranhão, ex-apresentador e repórter do sportv.

Antes de detalhar a negociação, o gerente de comunicação do Corinthians explicou que a busca por um jogador 'fora do comum' foi motivada por conta do medo de ser rebaixado diante dos resultados negativos que o time vinha obtendo ao longo do ano passado.

Esse time está tentando, está jogando o máximo, joga bem e perde. 'A gente vai cair', aí alguém lá fala: "Vamos ver quem dá pra gente contratar porque tem um dinheiro da patrocinadora, vamos buscar um nome fora do comum". Aí entraram na internet, viram jogadores disponíveis no mercado, apareceram alguns nomes, entre eles o Memphis

O Memphis cabia naquele time, tem a ver. Não só faz gol, como dá assistência e faz a galera em volta jogar. Beleza, mas como é que eu convido o Memphis pra jogar no Corinthians? Não tinha o WhatsApp do Memphis. Entraram no Transfermkt e tinha lá um e-mail de um empresário. Era madrugada no Brasil. Os diretores se apresentaram e falaram que gostariam de conversar sobre a contratação do Memphis. Ele perguntou se era pra valer: 'For real?'. 'Sim, tá aqui uma foto nossa, estamos disponíveis para falar com vocês por Facetime, a gente tem uma certa pressa porque a janela era ali [fechava logo depois] Tiago Maranhão, ao podcast Boppismo

Conversas iniciadas, as negociações aconteceram e resultaram na contratação de Memphis. O jogador estava sem contrato após deixar o Atlético de Madri e optou por defender o Corinthians, sendo anunciado como reforço no dia 9 de setembro do ano passado.

Aí começaram a conversar. 'A gente tem umas propostas, mas nada fechado'. Ele tinha acabado de fazer gol na Eurocopa... (...) Conversa vai, conversa vem, começaram a definir questões de contrato, foram profissionais pra caramba (..) O Memphis tem uma equipe enxuta, ele veio no primeiro dia com mais dois advogados. Um pra assinar tudo e o outro pra abrir conta em banco. Levei ele no memorial do Corinthians, contei histórias de ídolos, fez uma imersão

Memphis Depay estreou pelo Corinthians no dia 21 de setembro, contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão, e não demorou a cair nas graças da torcida. Até aqui, ele acumula 40 jogos, 13 gols e 14 assistências com a camisa alvinegra e já tem o Campeonato Paulista 2025 na lista de troféus.