Botafogo-SP anuncia Allan Aal como novo técnico para a Série B

A diretoria do Botafogo de Ribeirão Preto anunciou nesta terça-feira o novo técnico da equipe profissional. Allan Aal, de 46 anos, irá comandar o time na disputa da Série B do Brasileirão.

O comandante tem experiência no futebol paulista, com passagens por Guarani, Novorizontino e Portuguesa. Também dirigiu Cuiabá, ABC, CRB, Paraná Clube, Vila Nova-GO e Náutico, além das categorias de base do Coritiba, entre outras agremiações do futebol nacional.

Ao lado de Alan Aal, chegam ao Botafogo-SP outros dois profissionais: Anderson Valiñas, auxiliar técnico, e Paulo Pelanda, analista de desempenho.

A estreia do treinador será na segunda-feira da próxima semana, no duelo contra o CRB, em Ribeirão Preto.

A situação do Botafogo-SP não é boa na Série B do Brasileirão. Com 4 derrotas nos últimos 5 jogos, a equipe está na zona de rebaixamento da competição (18ª colocação).